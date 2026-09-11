9 трансферов лета в РПЛ, которые не случились. У «Спартака» и «Краснодара» — по два срыва!

О некоторых историях вы могли не знать. Клубы Альфа-Банк РПЛ завершили трансферную кампанию. Теперь можно сосредоточиться на игре, а не на потоке слухов и новостей.
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