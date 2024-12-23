Фигуристка Елена Ильиных вышла на лед с сыном от Сергея Полунина

Жена артиста балета Сергея Полунина перестала скрывать лицо их младшего сына. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных вышла на лед вместе с годовалым Эрой и поделилась кадрами с тренировки в личном блоге.
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