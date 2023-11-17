В Астрахани обрушилась часть жилого дома: что известно о ЧП к утру 17 ноября

Под завалами погибла пенсионерка, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.В Астрахани по поручению губернатора Игоря Бабушкина введён режим ЧС из-за обрушения двух подъездов пятиэтажного дома на Вокзальной площади 1а, в Ленинском районе.
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