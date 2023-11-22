Зенитчики Вооружённых сил Российской Федерации при помощи ЗРК «Тор-М2» на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения подвергли уничтожению более 20 беспилотников нацистских формирований киевского режима.
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