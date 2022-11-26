Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

КХЛ. «Адмирал» примет «Нефтехимик», «Торпедо» против СКА, «Локомотив» сыграет с «Сибирью», «Авангард» в гостях у «Северстали»

СКА сыграет с «Торпедо» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» вновь сыграет с «Нефтехимиком», «Локомотив» примет «Сибирь», «Северсталь» будет противостоять «Авангарду».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх