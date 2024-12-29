Пограничная полиция пресекла деятельность организованной сети незаконной миграции

Широкомасштабная операция, проведенная пограничной полицией под руководством прокуратуры Резины, привела к деструктуризации преступной группы, занимавшейся содействием незаконной миграции украинских граждан.
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