В Иркутской области на утро 20 сентября проголосовали 24,8%

На утро 20 сентября в Иркутской области на участки пришли 450 335 избирателей. — Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в Иркутской области 20 сентября на 10:00 составила 24,8%, — сообщили в облизбиркоме.