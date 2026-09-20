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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области на утро 20 сентября проголосовали 24,8%

На утро 20 сентября в Иркутской области на участки пришли 450 335 избирателей. — Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в Иркутской области 20 сентября на 10:00 составила 24,8%, — сообщили в облизбиркоме.

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