В Тверскую область не вернется купальный сезон

Чтобы купальный сезон вернулся в Центральную Россию, в том числе в Тверскую область, необходимо, чтобы температура воздуха поднялась до +27-30 градусов минимум на пять дней, но такого потепления пока в прогнозах нет.
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