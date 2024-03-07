Huawei отложила выпуск флагманских смартфонов линейки P70, но санкции США тут ни при чём

Компания Huawei отложила выпуск флагманских смартфонов P70, согласно свежим данным. Инсайдер Smart Pikachu говорит, что изначально новинки должны были выйти в текущем месяце, но Huawei решила немного сдвинуть сроки, поэтому линейка выйдет в апреле.
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