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Царьград

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В России появились наноклещи

В России появились наноклещи

Едва различимые клещи всё чаще становятся причиной обращений к врачам в России. Находящиеся в переходном периоде между личинкой и взрослым клещом нимфы переносят те же инфекции, что и полноразмерный клещ.

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