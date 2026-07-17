В России появились наноклещи

Едва различимые клещи всё чаще становятся причиной обращений к врачам в России. Находящиеся в переходном периоде между личинкой и взрослым клещом нимфы переносят те же инфекции, что и полноразмерный клещ.
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