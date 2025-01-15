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Царьград

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Три жизни прерваны: трагическое ДТП на трассе "Сибирь" в Красноярском крае

Три жизни прерваны: трагическое ДТП на трассе "Сибирь" в Красноярском крае

Трагическое ДТП на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае унесло жизни трех человек, включая 4-летнего ребенка.

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