Lenta.ru: В Рязани получившим гражданство РФ мигрантам раздали повестки

В Рязани мигрантам, недавно получившим российское гражданство, вручались повестки на оптовой базе. Согласно информации, которую сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро», мигранты получили повестки на территории оптовой базы №5 в Рязани.
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