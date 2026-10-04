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Царьград

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Коган сообщил о приглашении Бойковой и Козловского на Гран-при Франции

Коган сообщил о приглашении Бойковой и Козловского на Гран-при Франции

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были приглашены на этап Гран‑при во Франции, который пройдёт с 23 по 25 октября в Анже.

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