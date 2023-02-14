Месси нанес 2 удара в матче с «Баварией» – оба заблокировали. На форварде «ПСЖ» сфолили 5 раз, Павар получил красную на 92-й минуте

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче с «Баварией». По ходу домашней игры 1/8 финала Лиги чемпионов 35-летний форвард пробил дважды: в добавленное к первому тайму время он попал в стенку со штрафного, а на 84-й минуте его удар заблокировал защитник Бенжамен Павар.
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