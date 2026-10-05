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"Случилась жизнь!" - мюзикл-откровение по произведениям Александра Розенбаума «Вальс-бостон»

"Случилась жизнь!" - мюзикл-откровение по произведениям Александра Розенбаума «Вальс-бостон»

"Случилась жизнь!" – в Театре Эстрады второй сезон подряд с аншлагами проходят показы потрясающего мюзикла-откровения "Вальс-бостон", в основе которого оригинальная интерпретация произведений Александра Яковлевича Розенбаума.

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