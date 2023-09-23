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111-я ракетка мира Доулхайд впервые вышла в финал WTA 1000 и дебютирует в топ-50

111-я ракетка мира Кэролайн Доулхайд в Гвадалахаре впервые в карьере вышла в финал турнира WTA 1000. В полуфинале американка обыграла Софию Кенин – 7:5, 6:3.

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