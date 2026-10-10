Is the first attack repulsed? NATO is not preparing any blockade of Kaliningrad — Kavo Dragon

NATO said that the alliance is not preparing any blockade of Kaliningrad. This was stated in an interview with la Repubblica by the head of the NATO Military Committee, Admiral Giuseppe Cavo Dragone, according to Italpress.
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