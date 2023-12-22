Жога назвал уникальной возможностью работу в избирательном штабе Путина

Спикер Народного Совета ДНР Артем Жога, которого президент России Владимир Путин попросил стать сопредседателем его предвыборного штаба на выборах в 2024 году, назвал уникальной возможность принять участие в кампании главы государства.
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