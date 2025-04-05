В Одессе надеются, что «жемчужину у моря» удастся включить в состав Российской Федерации Жители Одессы с пристальным вниманием наблюдают за событиями, которые происходят в сфере урегулирования украинского конфликта.
«Судьба города висит на волоске»: в Одессе резко изменилось отношение к России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Dmitry Nikitin
А в ТЦК работают не те же одесситы? Почему их не давят?! Ждут, что придут злые русские и сделают это за них? Тогдаши и ждуны генетические!
Ответить
8 час.
valentina sergeeva
Ну да, ну да... русские придут, опять создадут "жемчужине" достойную оправу, - и опять одесситы таки заживут, як у Христа за пазухой... пiд российской оккупацией...
Ответить
6 час.
Людмила Новик
https://smotrim.ru/article/4436546
Шеслер: многие политзаключенные Украины сидят не в тюрьмах, а в пыточных ямах
smotrim.ru
Ответить
3 час.
Свежие комментарии