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«Судьба города висит на волоске»: в Одессе резко изменилось отношение к России

«Судьба города висит на волоске»: в Одессе резко изменилось отношение к России

В Одессе надеются, что «жемчужину у моря» удастся включить в состав Российской Федерации Жители Одессы с пристальным вниманием наблюдают за событиями, которые происходят в сфере урегулирования украинского конфликта.

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Комментарии
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Dmitry Nikitin
А в ТЦК работают не те же одесситы? Почему их не давят?! Ждут, что придут злые русские и сделают это за них? Тогдаши и ждуны генетические!
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8 час.
valentina sergeeva
Ну да, ну да... русские придут, опять создадут &quot;жемчужине&quot; достойную оправу, - и опять одесситы таки заживут, як у Христа за пазухой... пiд российской оккупацией...
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6 час.
Людмила Новик
https://smotrim.ru/article/4436546
Шеслер: многие политзаключенные Украины сидят не в тюрьмах, а в пыточных ямах
smotrim.ru
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3 час.
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