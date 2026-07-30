ЕС просит Зеленского не подписывать закон о так называемом «налоге на OLX» — Железняк

Европейский союз попросил президента Украины Владимира Зеленского пока не подписывать принятый Верховной Радой 9 июля законопроект о налогообложении доходов через цифровые платформы, который в СМИ получил название «налог на OLX».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии