MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ЕС просит Зеленского не подписывать закон о так называемом «налоге на OLX» — Железняк

ЕС просит Зеленского не подписывать закон о так называемом «налоге на OLX» — Железняк

Европейский союз попросил президента Украины Владимира Зеленского пока не подписывать принятый Верховной Радой 9 июля законопроект о налогообложении доходов через цифровые платформы, который в СМИ получил название «налог на OLX».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии