Украинский язык у нас никто не запрещает — но и не навязывает

Единый государственный экзамен доступен не всем носителям языка, обучающимся в России. Так глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность появления добровольного ЕГЭ по украинскому языку в связи с появлением учебника.
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