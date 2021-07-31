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День белорусской кухни прошел на Балтийском флоте

День белорусской кухни прошел на Балтийском флоте

Дни национальной кухни проводятся в воинских частях Балтийского флота регулярно с целью разнообразия питания, сплочения коллективов, укрепления их морального и боевого духа.

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