День белорусской кухни прошел на Балтийском флоте

Дни национальной кухни проводятся в воинских частях Балтийского флота регулярно с целью разнообразия питания, сплочения коллективов, укрепления их морального и боевого духа.
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