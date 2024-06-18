«Космонафт» и другие: на жилом доме в Краснодаре появились таблички с чудовищными орфографическими ошибками

«Космонафт» и другие: на жилом доме в Краснодаре появились таблички с чудовищными орфографическими ошибкамиНа многоэтажке в Краснодаре местные жители обнаружили таблички с жуткими орфографическими ошибками.
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