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Этому наёмнику несказанно повезло выжить, в отличие от многих и многих других

Этому наёмнику несказанно повезло выжить, в отличие от многих и многих других

Счетовод. Западный маркетинг / реальность. Sky News об ирландском наёмнике с позывным "Рэмбо", покидающем УкраинуВойна на Украине: ирландский боец "Рэмбо" описывает "ужасающую" погоню  российского  танка - "мы все кричали  кричали (вопили/визжали)".

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