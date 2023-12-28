Как слетать на море зимой и не заболеть — рассказывает ученый Пермского Политеха

Фото: freepik Многие из нас мечтают переехать из зимы в лето, но насколько это безопасно для нашего организма? Головные боли, тошнота, обострение существующих заболеваний и новые инфекции – есть множество причин, которые могут испортить ваш отдых.
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