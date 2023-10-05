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За рулем

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Мужчины катались по городу и клеили на остановки рекламу наркотиков

Мужчины катались по городу и клеили на остановки рекламу наркотиков

В конце сентября сразу в несколько отделений полиции Липецка обратились граждане с одинаковыми сообщениями: на остановках общественного транспорта появились баннеры с рекламой интернет-магазина, торгующего наркотиками.

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