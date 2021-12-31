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Вступил в силу закон о новой льготе для всех пенсионеров

Вступил в силу закон о новой льготе для всех пенсионеров

В России вступил в силу закон о новой льготе, получить которую смогут различные категории граждан. В первую очередь это будут пенсионеры, поскольку именно они зачастую являются обладателями субсидий на оплату коммунальных услуг, сообщает PRIMPRESS.

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