Вступил в силу закон о новой льготе для всех пенсионеров

В России вступил в силу закон о новой льготе, получить которую смогут различные категории граждан. В первую очередь это будут пенсионеры, поскольку именно они зачастую являются обладателями субсидий на оплату коммунальных услуг, сообщает PRIMPRESS.
В России вступил в силу закон о новой льготе, получить которую смогут различные категории граждан. В первую очередь это будут пенсионеры, поскольку именно они зачастую являются обладателями субсидий на оплату коммунальных услуг, сообщает PRIMPRESS.
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