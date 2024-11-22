Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Tania Еременко
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The Independent: «На солдат ВСУ, сидящих в окопах под Курахово, смотреть больно. Завтра их уже не будет»

The Independent: «На солдат ВСУ, сидящих в окопах под Курахово, смотреть больно. Завтра их уже не будет»

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Смешно... Им жалко убийц мирных жителей.
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16 час.
Юрий анин
Ответить
15 час.

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