Стартовал новый сезон туристической премии «Путеводная звезда»

В городе начинается 25-й, юбилейный сезон премии Правительства Москвы «Путеводная звезда». Ее присуждают гостиницам, туроператорам, блогерам в сфере туризма, экскурсоводам и другим представителям отрасли, а также медиапроектам и объектам туристического показа, которые вносят значительный вклад в индустрию и задают новые тренды.