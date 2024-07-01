Стартовал новый сезон туристической премии «Путеводная звезда»

В городе начинается 25-й, юбилейный сезон премии Правительства Москвы «Путеводная звезда». Ее присуждают гостиницам, туроператорам, блогерам в сфере туризма, экскурсоводам и другим представителям отрасли, а также медиапроектам и объектам туристического показа, которые вносят значительный вклад в индустрию и задают новые тренды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии