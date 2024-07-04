На месте Крокус Сити Холла» будет мемориал

Решение о создании мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» принято, сроки его появления зависят от процесса восстановления здания, заявил «РИА Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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