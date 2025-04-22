Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Иноземцев
    "...Чудеса да и только. Реакция в полтора года. Чиновники ответили за это?". ========================================...Искусство грызть ...
  • валерия
    И зачем нам такой мир?Бандеровцы не жел...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Благодарю за поздравление с юбилеем! Мне очень приятно, я вас очень люблю!🥰😍😘Поздравляем с юби...

Почему пчелы не трогают святых? Ученые не знают как реагировать на эксперимент пассечника

Почему пчелы не трогают святых? Ученые не знают как реагировать на эксперимент пассечника

История X Каждую весну один и тот же странный феномен заставляет учёных теряться в догадках. В одной из отдалённых деревень Греции пчеловод по имени Димитриос уже более десяти лет наблюдает уникальное поведение своих пчёл.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Интересно, а почему этого пчеловода до сих пор не предали анафеме за явное святотатство и глумление над иконами?  Как этому фокуснику могло прийти в голову использовать иконы в ккачестве рамок в пчелиных ульях?  Что касается темы статьи, то у любого чудного чуда есть произаическое объяснение.  Когда пчёлы начинают строить соты, они прежде всего по всей рамке закладывают &quot;фундамент&quot; - наносят &quot;схему сот. Это примерно тоже самое, как и при возведении здания сначала закладывается фундамент.  Если в тот  момент, когда пчёлы переходят  к строительству стенок ячеек,  убрать (соскоблить) основание (фундамент), то они в этом месте и строить стенки ячеек (соты) не будут (фундамента-то нет!).  Этот пчеловод просто убирает основание сот, вот пчёлы и обходят этот участок.  Вот почему этот феномен наблюдается только у одного пчеловода - остальным просто и в голову не пришло нечто подобное!
Ответить
8 час.
Grandad
Если иконы настоящие, они написаны маслом и имеют запах. Нельзя сравнивать икону с фотографией. Уверен, что фотография иконы для пчёл неотличима от фотографии пасечника.
Ответить
4 час.
наверх