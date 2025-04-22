Почему пчелы не трогают святых? Ученые не знают как реагировать на эксперимент пассечника

Александр Симаков

Интересно, а почему этого пчеловода до сих пор не предали анафеме за явное святотатство и глумление над иконами? Как этому фокуснику могло прийти в голову использовать иконы в ккачестве рамок в пчелиных ульях? Что касается темы статьи, то у любого чудного чуда есть произаическое объяснение. Когда пчёлы начинают строить соты, они прежде всего по всей рамке закладывают "фундамент" - наносят "схему сот. Это примерно тоже самое, как и при возведении здания сначала закладывается фундамент. Если в тот момент, когда пчёлы переходят к строительству стенок ячеек, убрать (соскоблить) основание (фундамент), то они в этом месте и строить стенки ячеек (соты) не будут (фундамента-то нет!). Этот пчеловод просто убирает основание сот, вот пчёлы и обходят этот участок. Вот почему этот феномен наблюдается только у одного пчеловода - остальным просто и в голову не пришло нечто подобное!