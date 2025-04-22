История X Каждую весну один и тот же странный феномен заставляет учёных теряться в догадках. В одной из отдалённых деревень Греции пчеловод по имени Димитриос уже более десяти лет наблюдает уникальное поведение своих пчёл.
Почему пчелы не трогают святых? Ученые не знают как реагировать на эксперимент пассечника
Комментарии
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Александр Симаков
Интересно, а почему этого пчеловода до сих пор не предали анафеме за явное святотатство и глумление над иконами? Как этому фокуснику могло прийти в голову использовать иконы в ккачестве рамок в пчелиных ульях? Что касается темы статьи, то у любого чудного чуда есть произаическое объяснение. Когда пчёлы начинают строить соты, они прежде всего по всей рамке закладывают "фундамент" - наносят "схему сот. Это примерно тоже самое, как и при возведении здания сначала закладывается фундамент. Если в тот момент, когда пчёлы переходят к строительству стенок ячеек, убрать (соскоблить) основание (фундамент), то они в этом месте и строить стенки ячеек (соты) не будут (фундамента-то нет!). Этот пчеловод просто убирает основание сот, вот пчёлы и обходят этот участок. Вот почему этот феномен наблюдается только у одного пчеловода - остальным просто и в голову не пришло нечто подобное!
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8 час.
Grandad
Если иконы настоящие, они написаны маслом и имеют запах. Нельзя сравнивать икону с фотографией. Уверен, что фотография иконы для пчёл неотличима от фотографии пасечника.
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4 час.
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