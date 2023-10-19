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Удар в тыл "линии Суровикина": Украина секретно готовит новый контрнаступ

Удар в тыл "линии Суровикина": Украина секретно готовит новый контрнаступ

Пока внимание русского общества поглощено событиями у Авдеевки и частично отвлекается ползучим наступлением под Купянском, украинское командование завершает подготовку к очередному масштабному наступлению, которое, по мысли противника, может переломить ситуацию на фронте.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Силы у них ещё есть. На островах держатся. Почему-то их маловато утюжат.
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17 час.

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