Удар в тыл "линии Суровикина": Украина секретно готовит новый контрнаступ

Пока внимание русского общества поглощено событиями у Авдеевки и частично отвлекается ползучим наступлением под Купянском, украинское командование завершает подготовку к очередному масштабному наступлению, которое, по мысли противника, может переломить ситуацию на фронте.
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