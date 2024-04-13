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Петербургский дневник

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В Петербурге с 15 апреля пройдет масштабная дератизация

В Петербурге с 15 апреля пройдет масштабная дератизация

Она продлится до 31 мая Пресс-служба Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу опубликовала распоряжение главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой «О мерах усиления борьбы с грызунами».

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