В Петербурге с 15 апреля пройдет масштабная дератизация

Она продлится до 31 мая Пресс-служба Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу опубликовала распоряжение главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой «О мерах усиления борьбы с грызунами».
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