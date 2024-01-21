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ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников в Константиновке в ДНР

ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников в Константиновке в ДНР

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские войска нанесли поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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