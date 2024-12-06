В Казани на перекрестке Фучика и Кул Гали образовалась яма

В Казани на пересечении улиц Фучика и Кул Гали появилась яма, движение на участке ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте, организуют объезд аварийного участка и обеспечивают безопасность движения.
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