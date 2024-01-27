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В китайском городе Шэньян открылся первый фестиваль-ярмарка под названием «Сделано в России»

Мероприятие стартовало 27 января и продлится до 5 февраля. Фестиваль-ярмарка организован Российским экспортным центром при поддержке Правительства России и правительства провинции Ляонин, и считается открытием перекрестного Года культуры России и КитаяМероприятие стартовало 27 января и продлится до 5 февраля.

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