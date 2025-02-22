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Никитин заявил, что россияне могут получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС

Депутат Московской Областной Думы Анатолий Никитин проинформировал о том, что обладающие гражданством Российской Федерации люди имеют возможность для получения пенсионных выплатах в сразу нескольких входящих в состав ЕАЭС державах.

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