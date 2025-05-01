Старейшая жительница Земли скончалась в Бразилии в возрасте 116 лет

В возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) с со ссылкой на Конгрегацию сестер кармелиток из Порту-Алегри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии