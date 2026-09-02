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Политолог Рар объяснил, как позиция США сдерживает поставки Taurus Украине

Политолог Рар объяснил, как позиция США сдерживает поставки Taurus Украине

Matthias Balkd/TASS Власти Германии готовы поставить Украине ракеты Taurus, но США выступают против, оценивая возможные ответные удары России после такой эскалации.

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