Госдеп: Прекращение огня в Газе не гарантирует освобождение всех пленных

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Барбара Лиф сообщила в ходе брифинга в палате представителей конгресса США, что остановка огня в Газе не является гарантией немедленного освобождения всех пленных радикалами палестинского движения ХАМАС.
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