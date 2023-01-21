Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Еще и Германия будет в изоляции? Уже и так полмира там. Так глядишь только Польша, Прибалтика и США останутся, а оста...Замглавы МИД Поль...
  • Леонид Никоноров
    Какой диалог??? Пусть не надеется, что ему что-то обломится! Проще сделать харакири!Премьер Японии: Т...
  • Игорь
    Восьмой Рамштайн,...

Генштаб ВСУ перестал упоминать «оборону» Соледара и сообщил о российских атаках в Ягодном и Предтечино

Генштаб ВСУ перестал упоминать «оборону» Соледара и сообщил о российских атаках в Ягодном и Предтечино

Генеральный штаб вооруженных сил Украины представил новую сводку по состоянию на утро 21 января. В ней, что примечательно, более не упоминается «отражение атак» российских войск в Соледаре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх