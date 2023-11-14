Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов

Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева В Севастополе прошли похороны начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, участника боев за Мариуполь Яна Суханова, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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