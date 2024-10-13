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В США указали на значительную поддержку избирателями риторики Трампа по Украине

В США указали на значительную поддержку избирателями риторики Трампа по Украине

WSJ: в США избиратели больше поддерживают риторику Трампа по Украине, чем Харрис Американские избиратели поддерживают риторику кандидата в президенты США Дональда Трампа по Украине значительно больше, чем позицию вице-президента Камалы Харрис.

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