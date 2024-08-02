Собянин: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Главная выставка страны отмечает 85-летний юбилей Журналисты Агентства городских новостей «Москва» сообщают, что мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина вручил коллективу ВДНХ орден Почета.
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