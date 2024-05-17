Для добычи первого серого кита на Чукотке потребовалось три бригады охотников

Охотники Чукотки добыли первого официального серого кита, открыв промысловый сезон.Отмечается, что для добычи кита были задействованы три бригады специалистов, использовавшие лодки, снегоходы и собачьи упряжки, так как на Чукотке в море все еще стоит лед.