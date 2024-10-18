Доктор раскрыл полезные свойства китайской лапши

В шоу Елены Малышевой специалисты порассуждали на тему полезности китайской лапши. Оказалось, что продукт обладает рядом полезных свойств, а блюда, приготовленные с его добавлением, способны оздоровить организм.
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