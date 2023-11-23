Криптобиржа KyberSwap DEX взломана, переговоры с хакером скоро начнутся

Децентрализованная биржа (DEX) KyberSwap подверглась кибератаке на почти 50 миллионов долларов, и администраторы рекомендуют пользователям срочно вывести все средства в качестве предосторожности, так как хакер заявил, что переговоры скоро начнутся.
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