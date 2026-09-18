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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Семененко, Кондратюк, Угожаев выступят с короткими программами

19 сентября фигуристы представят короткие программы на контрольных прокатах сборной России в Москве. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию Москва Мужчины Короткая программа Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

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