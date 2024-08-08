Оуэн об АПЛ: «Сити» может оступиться. Над ними висит расследование, и Гвардиола не будет там вечно. «Арсенал» вряд ли сбавит, они снова будут серьезными претендентами»

«Титул принадлежит «Манчестер Сити», но я думаю, что в этом году они могут оступиться. Они действительно прибавили, когда это было необходимо, и показали невероятный результат в прошлом году, но в какой-то момент им может не хватить сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии