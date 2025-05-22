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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скопинцев о желании «устроить ответку» «Краснодару» за прошлый сезон: «Это принципиально для «Динамо», будем выходить и грызться. Пусть «Зенит» выигрывает – это как-то привычней»

«Динамо» сыграет с «быками» на выезде в 30-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

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